Grootste Britse festival geannuleerd, Werchter en co wachten af 19 maart 2020

00u00 0

Het Britse muziekfestival Glastonbury zou eind juni zijn vijftigste verjaardag vieren, maar de feestelijke editie gaat niet door wegens de coronacrisis. "Dit is onze enige optie", zegt de organisatie. "We kunnen de komende drie maanden niet langer doorbrengen met duizend crewleden op het terrein om de infrastructuur op te bouwen." Glastonbury is het grootste festival in het Verenigd Koninkrijk en lokt jaarlijks meer dan 200.000 mensen. In ons land ziet het er voorlopig niet naar uit dat festivals geannuleerd zullen worden. Enkele dagen geleden riepen de organisaties van onder meer Pukkelpop, Rock Werchter en Tomorrowland nog op om alle richtlijnen van de overheid te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven. "Alleen zo kunnen we de zomer vol muziek, entertainment, reizen, sport en vriendschap redden." Rock Werchter 2020 gaat nog steeds door zoals gepland, van 2 tot 5 juli. "Wij monitoren van nabij", zegt een woordvoerster. "De voorbereidingen worden verdergezet, en in aanloop naar het festival vergaderen we regelmatig met overheden en hulpdiensten." Ook TW Classic op 21 juni, met onder andere Paul McCartney, gaat voorlopig gewoon door, net als Graspop van 18 tot 21 juni en Tomorrowland eind juli. "Wij hebben nog niets beslist en wachten de situatie af." Eenzelfde geluid klinkt bij Pukkelpop, dat van 20 tot 23 augustus plaatsvindt. "Wij volgen alles goed op en staan in nauw overleg met alle betrokken diensten. We zullen ons door hen goed laten informeren, maar op dit moment wachten we nog even af. Pukkelpop is tenslotte pas over vijf maanden."

