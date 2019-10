Exclusief voor abonnees Grootste bouwbeurs van Vlaanderen woonwereld 05 oktober 2019

00u00 0

In Flanders Expo kun je vanaf vandaag tot en met volgende zondag BIS bezoeken, de grootste bouwbeurs van Vlaanderen. Het is dé plek om inspiratie op te doen en innovaties op vlak van bouwen en wonen te ontdekken. De zowat 400 exposanten bieden ook tijdelijke voordelen. Er zijn tal van adviessessies, met als nieuwkomer dit jaar (interieur)architect Bart Appeltans, bekend van het tv-progamma 'Blind Gekocht'. Op 7 en 8 oktober is er een tweedaagse die inspeelt op de stijgende vraag naar investeren in vastgoed. Tickets zijn online de helft goedkoper dan aan de kassa: 6 in plaats van 12 euro. Het volledige programma is te raadplegen op www.bisbeurs.be.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis