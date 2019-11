Exclusief voor abonnees Grootste Belgische missie ooit vertrekt vandaag naar China 16 november 2019

Vandaag vertrekt de grootste Belgische economische missie ooit richting China. Liefst 632 deelnemers gaan mee, prinses Astrid op kop. Ondanks protesten in Hongkong en de handelsoorlog met de VS blijft China een interessante afzetmarkt. Het land is voor België de tiende exportmarkt. In cijfers gaat het om zo'n 6,98 miljard euro uitvoer per jaar. Maar voor heel wat Belgische kmo's blijft China onbekend terrein. Alles samen trekken meer dan 280 Belgische bedrijven achtereenvolgens naar Peking en Shanghai - en een Vlaamse delegatie naar Hongkong. Bij de vorige economische missie naar China in 2011 waren er ook al 466 deelnemers. Ook dat was een record.