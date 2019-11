Exclusief voor abonnees Grootste beleggingsclub krijgt nieuwe voorzitter 27 november 2019

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) verwelkomt Eric Bosman als nieuwe voorzitter. Hij volgt Sven Sterckx op, die een termijn van vier jaar uitdeed en zelf besliste uit de raad van bestuur te vertrekken. Dat maakte Sterckx bekend via zijn voorwoord in 'Beste Belegger', het maandblad van de grootste beleggingsclub van ons land. Sterckx leidt mee de private bank Dierickx Leys en laat in een reactie weten dat hij zich daar nu volledig op zal focussen.

