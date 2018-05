Grootste batterij van Europa moet black-outs voorkomen 14 mei 2018

00u00 0

In het noorden van Duitsland, in het plaatsje Jardelund, is de grootste batterij van Europa in gebruik genomen. 'EnspireMe' werd ze gedoopt. De batterij van Eneco/Mitsubishi moet de stroom opslaan als windmolens en zonnepanelen er te veel maken. En als wind en zon het even laten afweten, levert de batterij snel wat extra stroom aan het hoogspanningsnet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN