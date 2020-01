Exclusief voor abonnees Grootste Amerikaans legervliegtuig landt onverwacht in Zaventem 07 januari 2020

00u00 0

Een hoogdag voor vliegtuigspotters gisteren: de C-5M Super Galaxy, het grootste vliegtuig van het Amerikaanse leger, is onaangekondigd geland op de luchthaven van Zaventem. Het toestel was op weg naar de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland, maar kon er door de mist niet landen en hield daarom tijdelijk halt in ons land. Om 5.50 uur zette de C-5M Super Galaxy zijn vijf landingsgestellen met in totaal 28 wielen aan de grond.

