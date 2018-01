Grootste aandeelhouder koopt extra Ablynx-aandelen 00u00 0

Van Herk Investments, de grootste aandeelhouder van Ablynx, heeft zijn belang in het biotechbedrijf recent opgedreven van 9,99% tot 10,21%. Van Herk, het investeringsvehikel van de Nederlandse miljonair Aat Van Herk, kocht de aandelen enkele dagen nadat Novo Nordisk een openbaar bod van 2,6 miljard had uitgebracht op Ablynx. Ook het Londense investeringsfonds Marshall Wace heeft zijn belang verhoogd tot net boven de 3%. Het fonds kocht extra aandelen bij op de dag van de overnameberichten. Hun aankopen geven aan dat de twee investeerders rekenen op een hoger bod dan de 30,5 euro van Novo Nordisk. Anderzijds is het aantal speculanten dat gokt op een koersdaling van Ablynx ook toegenomen. Zij houden een shortpositie van 7,3% aan in Ablynx.

