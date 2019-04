Exclusief voor abonnees Grootscheepse controles op goedkope bussen 08 april 2019

00u00 0

De federale politie Antwerpen heeft zaterdag een grootscheepse controleactie gehouden op internationale lowcostbusmaatschappijen. Doel van de actie was verboden goederen en drugs op te sporen en de strijd aan te gaan met mensenhandel en terrorisme. In totaal werden tien bussen onderschept. De politie controleerde 171 passagiers en trof daarbij drie illegalen en drie gezochte personen aan. Twee van hen werden aangehouden. Bij 41 passagiers werden ook drugs of sporen van drugs gevonden. Het ging om amfetamines, MDMA en heroïne. (VTT)