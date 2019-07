Grootschalig onderzoek naar gevolgen van porno kijken CG

10 juli 2019

Heeft pornoconsumptie een effect op je seksuele gezondheid? Dat probeert een team onderzoekers van de UAntwerpen en het UZ Antwerpen uit te zoeken.

Aan de hand van een vragenlijst proberen de onderzoekers te weten te komen hoe het gesteld is met de seksuele gezondheid van mannen tussen 18 en 45 jaar, en welke elementen daarop een invloed kunnen hebben. Bovenal willen ze achterhalen wat porno kijken doet met de seksuele gezondheid.

"Er is wel al onderzoek gedaan naar de effecten van porno kijken, maar de resultaten lopen nogal uiteen. Soms is er sprake van negatieve gevolgen, zoals minder seksuele intimiteit met de eigen partner, onrealistische verwachtingen en prestatieangst. In andere gevallen blijken er positieve effecten te zijn: verhoogde seksuele creativiteit en kennis, en een openminded houding", zegt professor urologie Gunter De Win.

Wat porno doet met de algehele seksuele gezondheid van mannelijke 'pornoconsumenten' is evenwel nog niét grondig onderzocht. "Feit is dat steeds meer jongere mannen op consultatie komen vanwege seksuele problemen. En tegelijk geeft de overgrote meerderheid van de jongeren aan regelmatig naar porno te kijken. Of er een correlatie is, werd nog niet aangetoond."

De onderzoekers zijn vooral nog op zoek naar mannelijke dertigers en veertigers - die tonen vaak nog wat schroom om deel te nemen. De vragenlijst op malesexualhealth.be is volledig anoniem, benadrukt De Win, en vraagt zo'n 20 minuten tijd. Ook mannen die zelden tot nooit porno kijken, worden uitgenodigd deel te nemen. (CG)