Exclusief voor abonnees Groots in afval verzamelen Woonwereld 13 april 2019

00u00 0

Brabantia brengt deze maand een grote versie op de markt van misschien wel de meest stijlvolle afvalemmer ooit. De Bo Touch Bin Hi staat op elegante antislipvoetjes en komt in een uitvoering met één emmer van 60 liter of twee van 30 liter. De afvalemmer gaat open bij de lichtste aanraking, blijft open staan zolang je wilt en sluit zacht en geurdicht af dankzij de soft-closetechniek. Verkrijgbaar in vier kleuren.

Richtprijs: vanaf 219 euro.

www.brabantia.com

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen