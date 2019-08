Exclusief voor abonnees Groots huwelijksfeest in 't grootste geheim Leen Dendievel & Udo 22 augustus 2019

Net zoals ze een jaar geleden in het grootste geheim 'ja' zeiden tegen elkaar, hebben Leen Dendievel (35) en Udo Mechels (43) vorige week donderdag ook hun trouwfeest gegeven. Heel intiem, met alles erop en eraan - zo blijkt - en met een resem BV's op de gastenlijst. Karen Damen, Silvy De Bie, Kris Wauters en heel wat collega-acteurs: allemaal kregen ze de instructies om te zwijgen. En dat is gelukt, want niemand van de buitenwereld was op de hoogte.

