Groothandelsprijs elektriciteit flirt alleen bij ons met record 22 november 2018

00u00 0

Wie een variabel energiecontract voor elektriciteit afsloot, zal dat op zijn volgende factuur voelen. De groothandelsprijs in ons land flirt met de recordhoogte. Waar de prijs de voorbije maanden tussen de 70 en 80 euro per megawattuur (mWh) schommelde, bedroeg die gisteren 185 euro - het op één na hoogste tarief ooit. Ook de prijs van de elektriciteit die vandaag wordt geleverd, blijft hoog: bijna 133 euro per mWh. Alleen in Frankrijk (115 euro) liep de prijs deze week eveneens op. De oorzaak ligt bij de onbeschikbaarheid van kerncentrales en de koude. Hoogspanningsbeheerder Elia verwijst naar de bestaande krapte op de stroommarkt, weinig wind en de stijgende import vanuit Frankrijk. Ook meerdere kleinschalige biogascentrales in Vlaanderen laten het al lang afweten. (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN