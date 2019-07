Exclusief voor abonnees Groot waterlek in winkelcentrum Kortrijk 15 juli 2019

00u00 0

In het winkelcentrum K in Kortrijk is zaterdagnacht een groot waterlek ontstaan. Gisterochtend werd het ontdekt door een medewerkster van het Delhaize-filiaal in K. Het water liep van de tweede verdieping in enkele winkels, waaronder Zara, en vervolgens tot het gelijkvloers. De toevoer werd afgesloten, waardoor het probleem onder controle is, maar gisteren hadden de uitbaters van K nog geen idee waar het lek zich bevond. "Gelukkig is er geen schade aan kleding: die hangt hoog genoeg. Normaal kunnen alle winkels maandag (vandaag, red.) gewoon openen." (LPS/AHK)