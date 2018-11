Groot verdriet brengt Michel Van den Brande en Sofie weer bijeen 21 november 2018

Na een breuk van anderhalve maand zijn Michel Van den Brande (56) en zijn Sofie (45) opnieuw een koppel. "Het overlijden van haar vader heeft ons dichter bij elkaar gebracht", zegt de ondernemer, bekend van 'The Sky Is The Limit', in 'Dag Allemaal'. "Hij was ook voor mij een soort vaderfiguur. En in het licht van zulke drama's verdwijnen alle akkefietjes naar de achtergrond. Ik wilde er voor Sofie zijn." De twee gingen uiteen nadat Michel een boze mail vol verwijten naar haar had gestuurd. "Ik lag in de knoop met mezelf." De flamboyante ondernemer belooft nu "meer rekening met Sofie te houden". "Ik zal haar eens meepakken naar het voetbal of de koers." (FD)

