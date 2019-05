Exclusief voor abonnees Groot uitgevallen knuffeldier 29 mei 2019

00u00 0

Dat verzorger André Bauma zijn leven riskeert om voor de weesgorilla's in het Congolese Virungapark te zorgen, verdient een hartverwarmende knuffel op zijn tijd, vindt deze gorilla. Een ontroerend beeld, dat fotograaf James Gifford de eerste prijs opleverde in de gerenommeerde 'BigPicture: Natural World Photography Competition' van de Californische Academy of Sciences. 'The Human Touch', noemde hij zijn foto. "Ik ben nog nooit getuige geweest van zo'n hechte en natuurlijke band tussen een wild dier en een mens", zei Gifford. In 20 jaar tijd werden in het Virungapark zeker 175 rangers gedood, vooral door rebellen of stropers. Toch heeft verzorger André Bauma nooit aan stoppen gedacht. "Wij zijn één familie. De weesgorilla's weten dat wij hun 'mama's' zijn."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis