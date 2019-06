Exclusief voor abonnees Groot Tourexamen voor Cavendish in Slovenië 17 juni 2019

Komt Mark Cavendish (34) op zaterdag 6 juli in Brussel aan de start van zijn dertiende opeenvolgende Ronde van Frankrijk of niet? Dat is de knoop die vanaf woensdag moet worden doorgehakt in de Ronde van Slovenië (19-23 juni), Cavs laatste voorbereidingskoers op de Tour. Volgens onze bronnen binnen zijn team Dimension Data is de inzet heel groot. "Mark zal moeten aantonen dat hij in staat is een rol te spelen in de Tour. Zoniet heeft een selectie geen zin." Sinds zijn zilveren medaille (na Viviani) in het olympisch omnium in Rio 2016, won Cavendish op de weg nog amper twee wedstrijden: een rit in de Ronde van Abu Dhabi 2017 en een etappe in de Ronde van Dubai 2018. Aanslepend gesukkel met het Epstein Barr-virus en enkele stevige valpartijen (Tour, Milaan-Sanremo, Abu Dhabi, Tirreno-Adriatico) zorgden ervoor dat hij nooit meer kon aanknopen met zijn oude niveau. Dit jaar spurtte hij slechts sporadisch eens in de top tien en slechts één keer in de top drie (Ronde van Turkije). De voorbije weken beulde hij zich op hoogtestage in Isola 2000 af in de bergen en beklom hij er onder meer de 2.715 meter hoge Col de la Bonette. Vorig jaar werd hij in de elfde rit van de Tour met finish in La Rosière nog buiten tijd gefietst. Cavendish won in totaal 30 etappes en is daarmee tot op vier stuks genaderd van recordhouder Eddy Merckx. (JDK)

