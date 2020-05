Exclusief voor abonnees Groot-Brittannië zet reizigers in quarantaine 11 mei 2020

00u00 0

Groot-Brittannië heeft beslist om reizigers die het land per vliegtuig binnenkomen, in quarantaine te zetten. De Britse premier Boris Johnson kondigde dat gisteravond aan in een televisieboodschap. Verder zei Johnson dat de lockdown verlengd wordt tot