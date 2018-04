Groot-Brittannië werkt aan verbod op rietjes 20 april 2018

Drinken met een plastic rietje is binnenkort verleden tijd in Groot-Brittannië. De regering wil de verkoop tegen eind dit jaar verbieden. Het plan is onderdeel van een breder pakket maatregelen tegen de vervuiling van rivieren en zeeën met plastic. Ook wattenstaafjes van plastic, roerstokjes en cocktailprikkers zouden geband worden. "Samen kunnen we iets veranderen, zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een natuurlijke omgeving die gezonder is dan nu", zei premier Theresa May over het plan. In Groot-Brittannië worden jaarlijks 8,5 miljard plastic rietjes weggegooid.

