Groot-Brittannië telt meer coronadoden dan Italië 06 mei 2020

00u00 0

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is in het Verenigd Koninkrijk tot boven de 32.000 gestegen. Volgens het Nationale Bureau voor Statistiek zijn in Engeland en Wales 29.648 mensen overleden aan Covid-19. Met de sterfgevallen in Schotland en Noord-Ierland erbij, bedraagt het totale aantal doden in het Verenigd Koninkrijk 32.313. Dat is meer dan de 29.315 slachtoffers in Italië, voorheen het zwaarst getroffen land van Europa, hoewel de registratie van sterfgevallen daar anders is. Oppositiepartijen hekelen het aanvankelijke besluit van premier Boris Johnson om een lockdown uit te stellen op het moment dat de ziekenhuizen in Italië de toevloed van patiënten niet aankonden. Ook duurde het te lang voordat er op grote schaal kon worden getest en ziekenhuizen werden uitgerust met voldoende beschermingsmiddelen. De huidige maatregelen gelden tot 7 mei, Johnson stelt morgen plannen voor het versoepelen van de maatregelen voor. Het VK ging op 23 maart in lockdown, later dan andere grote Europese landen.

