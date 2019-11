Exclusief voor abonnees Groot-Brittannië moet nu toch eurocommissaris kiezen 07 november 2019

Ursula von der Leyen, voorzitter van de nieuwe Europese Commissie, heeft de Britten in een brief gevraagd om zo snel mogelijk een kandidaat-eurocommissaris voor te dragen. De Duitse hoopt dat het Europees Parlement haar nieuwe bestuursploeg nog deze maand het vertrouwen kan schenken. Dan zou ze met haar nieuwe team op 1 december aan de slag kunnen gaan. Ze dringt er bij de Britse premier Boris Johnson op aan om voor een vrouw te kiezen. Von der Leyen had in eerste instantie een Commissie met 14 mannen en 13 vrouwen gepresenteerd, maar haar doelstelling van een gelijke vertegenwoordiging is in het gedrang gekomen nadat het Parlement één mannelijke en twee vrouwelijke kandidaten had afgewezen en Frankrijk vervolgens Thierry Breton heeft voorgesteld ter vervanging van Sylvie Goulard.

