Groot-Brittannië herdenkt slachtoffers Manchester 23 mei 2018

De Britse prins William hangt een kaartje aan de 'Tree of Hope', een gedenkteken voor de slachtoffers van de terreur in Manchester, gisteren precies één jaar geleden. In heel Groot-Brittannië werd een minuut stilte gehouden voor de 22 doden, onder wie veel tieners en kinderen, die vielen bij de zelfmoordaanslag na een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. De prins nam ook uitgebreid de tijd voor een gesprek met nabestaanden. De plechtigheid in de kathedraal van Manchester was op groot scherm te volgen. Meer dan 3.000 koorzangers, onder wie overlevenden van de aanslag, brachten hulde aan alle getroffenen. Ariana Grande liet op Twitter weten dat ze "vandaag en alle dagen" aan de slachtoffers denkt. (KAV)

