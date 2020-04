Exclusief voor abonnees Groot brandgevaar in Antwerpse en Limburgse natuurgebieden 21 april 2020

Het risico op brand in natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg is extreem hoog. Door de aanhoudende droogte en de voorspelde strakke oostenwind is code rood van kracht, meldt het Agentschap Natuur en Bos. Het gaat vooral om dennenbossen en heidegronden. Het agentschap raadt aan die natuurgebieden niet te betreden. "We kunnen ze niet afsluiten om praktische redenen. Maar we vragen de bezoeker om z'n gezond verstand te gebruiken en uit de gebieden te blijven." Als er brand uitbreekt, zet de brandweer extra materieel en mankracht in. Brandtorens worden waar nodig bemand. Het Agentschap Natuur en Bos geeft extra tips voor wie toch de natuur in wil: blijf aan de rand van het bos of natuurgebied, laat geen blinkend materiaal rondslingeren, gooi geen sigaretten zomaar weg en blijf de coronamaatregelen respecteren.

