Groot alarm voor waspoeder

Groot alarm gisterochtend aan een kinderdagverblijf in het centrum van Herentals. Aan de gevel van het gebouw werd een kartonnen doos van het sigarettenmerk L&M aangetroffen. Daarin zat een doorschijnende zak met wit poeder. De hulpdiensten startten meteen de officiële procedure op voor 'een ongeval met chemische stoffen'. Zowel de brandweer als de politie haastte zich ter plaatse, maar bij controle bleek al snel dat de doos ongevaarlijk was. "Vrijwel onmiddellijk zagen we kleine blauwe bolletjes in het witte poeder. Het ging dus gewoon om waspoeder. De brandweer heeft het meegenomen", klinkt het bij de hulpdiensten. "Waspoeder komt altijd van pas." (JVN)