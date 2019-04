Exclusief voor abonnees Grondwetsartikel 'per ongeluk' voor herziening vatbaar verklaard 03 april 2019

De Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet heeft ruim 40 grondwetsartikelen voor herziening vatbaar verklaard, waaronder ook het communautair geladen artikel 1. Dat zegt dat België een federale staat is, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. Net dat artikel moet gewijzigd worden om bijvoorbeeld confederalisme in te voeren. CD&V, Open Vld en N-VA wilden het vatbaar verklaren voor herziening, weliswaar om verschillende redenen. MR is tegen, maar een MR-parlementslid was te laat voor de stemming, waardoor het voorlopig goedgekeurd raakte. Alleen: de hele lijst moet eerst goedgekeurd worden in de plenaire, voor de artikels echt 'open' staan voor herziening. De kans dat de lijst daar sneuvelt, is groot. En zelfs als het wel lukt, kan de regering-Michel daar nog een stokje voor steken. De artikels effectief wijzigen, kan pas in de volgende legislatuur. (ARA)

