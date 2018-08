Grondwaterputten: geen oplossing, toch honderden aanvragen 18 augustus 2018

Bedrijven die grondwaterputten graven, hebben de afgelopen weken honderden aanvragen gekregen. Een gewone regenwaterput kan een tijdje een oplossing bieden, maar niet bij lange droogte. Daarom zoeken heel wat mensen nu naar ondergrondse alternatieven. "Regenputten zijn leeg als je ze echt nodig hebt, maar een grondwaterput kan eigenlijk nooit uitgeput raken omdat hij water haalt op 40 tot zelfs 100 meter diepte. Meestal is dat 2.000 à 3.000 liter per uur, en zo kan je dan je tuin besproeien met verschillende sproeiers tegelijkertijd", zegt installateur Johan Verheyden. Toch nog deze kanttekening. Bij een algemeen sproeiverbod is een grondwaterput ook geen oplossing.

