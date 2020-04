Exclusief voor abonnees Grondwater staat te laag in helft Vlaanderen 09 april 2020

De aanhoudende droogte - het heeft sinds 12 maart amper geregend - blijkt erg nefast voor de grondwaterstanden. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij heeft 45,5% van de meetplaatsen in Vlaanderen lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar - slecht nieuws voor de landbouwers, dus, net als voor sommige vogels die niet aan voldoende voedsel geraken. Globaal gezien is de toestand wel beter dan in april vorig jaar: in 15,5% van de meetlocaties is de grondwaterstand hoog tot zeer hoog, in 39% is het peil normaal. In maart viel er gemiddeld 75,7 mm neerslag - geen abnormaal cijfer, maar nagenoeg alle neerslag viel voor 12 maart. Daardoor is de aanvulling van het grondwater gestopt in de tweede helft van de maand.

