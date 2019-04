Exclusief voor abonnees Grondwater nog niet hersteld van droge zomer 10 april 2019

Het mag de komende maanden flink wat regenen, want de grondwaterstanden zijn op een derde van de locaties in Vlaanderen zeer laag voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het grondwater heeft zich dus nog niet hersteld van de droge zomer van vorig jaar. Op veel plaatsen is er nog onvoldoende regen gevallen om de grondwaterpeilen te herstellen.

