Exclusief voor abonnees Grondvorst HET WEER 30 oktober 2019

00u00 0

Vanochtend is het overal lichtjes aan het vriezen aan de grond, overdag komen we uit op maxima tussen 7 graden in de Ardennen en 10 graden in het Vlaamse binnenland. Het zal dus wat kouder aanvoelen dan de voorbije dagen, ook al staat de stralende herfstzon zowat de hele dag te schijnen. Er zijn slechts af en toe enkele wolken en er zijn er wat meer in het zuiden van het land. De wind waait zwak tot matig uit het oosten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Noordzee

Ardennen

weer