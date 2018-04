Grondstoffen en autobouwers grootste verliezers 05 april 2018

00u00 0

Het gepingpong tussen de VS en China weegt op de beurzen. Op Wall Street ging de Dow Jones meteen na de start van de handel 2% lager, maar eindigde uiteindelijk nog 0,96% in het groen. In Brussel wist de Bel20 zijn verlies van 1,2% terug te dringen tot 0,60%. Grootste verliezers zijn de grondstofaandelen, autobouwers en chipproducenten, omdat die de grootste handelsrisico's lopen. In Brussel had materialentechnologiegroep Umicore (-3,42%) het moeilijk, elders in Europa verloor bijvoorbeeld autobouwer Porsche (-1,60%) terrein. Binnen de Dow Jones woog vooral Boeing (-2,11%) door. "Net als bij het Brexitreferendum overschat de beurs wat er gebeurt. Er zal weer herstel komen", verwacht Koen De Leus van BNP Paribas Fortis. Bij KBC vult Jan Van Hove aan: "De zenuwachtigheid is terecht, maar reden tot paniek is er niet. De economie doet het nog steeds goed. De beurzen gaan niet instorten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN