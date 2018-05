Groepsgevoel groter tijdens WK: veel minder zelfdodingen 02 mei 2018

De euforie rond een wereldtitel heeft een onverwacht, maar niet minder logisch effect. In de periode dat het WK wordt gespeeld, plegen minder mensen zelfmoord in de landen die het goed doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Griekse wetenschappers Eleni Petridou en Fotis Papadapoulos. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van verschillende landen tijdens de maand juni en stelden significante verschillen vast tussen de jaren waarin de voetbalploeg een WK of EK speelde en voetballoze jaren. Zo waren er in Duitsland in 1991, '93, '95 en '97 in de maand juni gemiddeld 817 mannen en 343 vrouwen die uit het leven stapten. In de jaren dat Die Mannschaft in juni een toernooi speelde, waren dat 787 mannen en 329 vrouwen. De onderzoekers merkten dezelfde trend in andere landen.

