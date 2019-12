Groepsaankoop niet altijd het voordeligst Johan Van Geyte

20 december 2019

04u56

Bron: Eigen berichtgeving 2 De Krant Wie voor zijn aankoop van energie deelneemt aan een groepsbestelling of de conclusies van een gespecialiseerde vergelijkende website volgt, doet doorgaans een goede zaak. Maar dat belet niet dat er vaak nog betere opties zijn, zegt de VREG.

De VREG is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. De overheidsdienst staat in voor de goede werking van de energiemarkt. Dat houdt onder meer in dat hij particuliere en zakelijke afnemers erop attent maakt dat ze de concurrentie moeten laten spelen. Daartoe zette hij onder meer de V-test op, een programma waarin particulieren kunnen kijken welke energieleverancier het beste aanbod doet.

De instelling vergeleek de voorbije maanden ook de impact van groepsaankopen en vergelijkende websites op de concurrentie in de sector.

Bij groepsaankopen bundelen afnemers hun vraag om via een grote aankoop een beter tarief uit de brand te slepen. En dat lukt, stelt de VREG. Ze krijgen betere tarieven dan wie de concurrentie niet laat spelen.

De initiatieven hebben ook succes. Aan de groepsaankopen voor elektriciteit tussen mei 2016 en mei 2019 namen gemiddeld 29.939 huishoudens en 1.359 kleine zelfstandigen deel, waarvan er uiteindelijk respectievelijk 47 en 43% op het aanbod ingingen.

Voor gezinnen leverde een groepsaankoop van elektriciteit gemiddeld een besparing op van 51,36 euro als ze een enkelvoudig tarief hadden en van 86,49 euro met een dag- en nachttarief.

Toch halen ze hiermee niet het onderste uit de kan. Volgens de VREG was op een uitzondering na steeds een beter voorstel op de markt te vinden. Een minpuntje is ook dat bij een groepsvoorstel geen rekening wordt gehouden met een persoonlijke situatie.

Anders voor aardgas

Voor aardgas was de conclusie anders. Daar speelde het prijsvoordeel van een gebundelde aankoop volop. Huishoudelijke gebruikers konden er gemiddeld een financieel voordeel van 245,11 euro mee doen.

De VREG bestudeerde ook de invloed van prijsvergelijkers. Die zorgen ervoor dat consumenten een goedkoper contract krijgen. Toch maakt de organisatie ook hier bemerkingen. Zo ontzorgt een prijsvergelijker de consument niet bij een overstap naar een andere leverancier. Bovendien loopt de informatie van commerciële prijsvergelijkers soms erg uiteen. De informatie over het besparingspotentieel is vaak ook niet gepersonaliseerd.