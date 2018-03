Groep Verbist: grootste leverancier van rundvlees, met omzet van 200 miljoen 09 maart 2018

Het bedrij dat in opspraak komt, Veviba - voluit: Verbist Viande Bastogne - is de belangrijkste leverancier van rundvlees in de warenhuizen op de Belgische markt. Het maakt deel uit van de groep Verbist. Ook het slachthuis in Izegem, dat vorig jaar werd gesloten nadat beelden waren opgedoken van mishandelde dieren, zit in die groep.

