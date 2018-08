Groep B(elgië) Bij elke ploeg een landgenoot 31 augustus 2018

Hou dinsdagen en woensdagen maar vrij. De Champions League belooft weer spektakel. Zeker in de Belgisch getinte poule B, met Barcelona (Vermaelen), Tottenham (Vertonghen, Alderweireld en Dembélé), PSV (Rigo) en Inter (Nainggolan). Het zou een unicum zijn mocht er voor elke club minstens één landgenoot in actie komen. Voorts wacht een felle strijd in groep C, waar verliezend finalist Liverpool (met Mignolet en Origi) een hele uitdaging wacht tegen het Napoli van Mertens en het PSG van Meunier. De City-Duivels lootten dan weer haalbaar. Net als titelhouder Real Madrid met Courtois. En omcirkel nu al maar de duels tussen Juventus en Man U. Wedden dat Ronaldo tegen zijn ex-club nog eens voor een onvergetelijke prestatie zorgt? Verder nog in die groep: een krachtmeting tussen Duivels-spitsen Lukaku en Batshuayi. (VDVJ)

