Groenten duurder door koude lentenachten 17 juni 2019

00u00 0

De prijzen van groenten liggen gemiddeld 13% hoger dan drie maanden geleden. Dat stelt het Prijzenobservatorium. Groenten uit volle grond zijn liefst 37,5% duurder geworden. De verklaring ligt in de koude lente, vooral dan de kille nachten. Die hebben ook tot gevolg dat de rapen, bonen, kolen, broccoli's, uien en sjalotten tot twee weken later dan normaal op de markt zullen komen. Voor appelen en peren zou er geen vertraging zijn. Experts wijzen erop dat groenteprijzen sterk kunnen fluctueren afhankelijk van vraag en aanbod. Als we naar de laatste jaren kijken, is de huidige evolutie niet zo uitzonderlijk, klinkt het. Vorige maand noteerde statistiekbureau Statbel een prijsstijging van 5,3% tegenover vorig jaar.

