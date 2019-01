Groenlands ijs smelt 4 keer sneller dan in 2003 23 januari 2019

00u00 0

Het ijs op Groenland smelt sneller dan wetenschappers dachten: de smeltsnelheid is verviervoudigd sinds 2003, zo blijkt uit recent onderzoek. Enorme gletsjers brokkelen af en zo belanden steeds grotere ijsblokken in de Atlantische Oceaan, waar het smelt. Maar wetenschappers ontdekten dat het grootste ijsverlies in het decennium na 2003 in het zuidwesten van het eiland plaatsgreep, waar er amper gletsjers zijn. Dit wijst erop dat oppervlakte-ijs smelt door de klimaatopwarming, waardoor het smeltwater als kolkende rivieren in de oceaan belandt en het zeeniveau doet stijgen. De studie levert extra bewijs dat kustplekken als Miami, Shanghai en Bangladesh in gevaar zijn. (LB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN