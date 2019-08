Exclusief voor abonnees Groenland op verlanglijstje Trump: "Geen gek idee" 17 augustus 2019

Amerikaans president Donald Trump heeft bij zijn adviseurs gepolst naar de mogelijkheid om Groenland te kopen. Dat klinkt misschien als een gek idee, maar dat is het niet, zegt hoogleraar Jan Wouters (KU Leuven). Het eiland, dat deel uitmaakt van het Deense koninkrijk, heeft een strategisch erg interessante ligging. Nu al houdt de VS vanop z'n basis in Groenland in de gaten of de Russen geen intercontinentale raketten afschieten. Door het smelten van het ijs wordt het ook gemakkelijker om waardevolle grondstoffen te ontginnen. In de Amerikaanse pers wordt geopperd dat Trump bovenal de geschiedenisboeken wil ingaan als de president die het grondgebied van de Verenigde Staten wist uit te breiden. (LVB)

