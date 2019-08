Exclusief voor abonnees Groenland niet te koop, dus gaat Trump niet naar Denemarken 22 augustus 2019

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een staatsbezoek aan Denemarken afgeblazen omdat de Deense premier Mette Frederiksen zegt dat Groenland niet te koop is. Trump had eerder vriend en vijand met verstomming geslagen toen hij zijn interesse liet blijken voor de aankoop van het "strategisch interessante" Deense gebied. Het was met een tweet dat Trump bedankte voor de reis die hem op 2 september naar Kopenhagen zou brengen en waarvoor hij was uitgenodigd door de Deense koningin. "Denemarken is een heel speciaal land met ongelooflijke mensen, maar gezien de opmerking van de premier dat ze niet geïnteresseerd is om de aankoop van Groenland te bespreken, zal ik onze ontmoeting verschuiven naar een ander moment", verklaarde Trump op Twitter. Het Deense hof zegt diplomatisch dat de annulering "als een verrassing" komt.

