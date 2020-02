Exclusief voor abonnees Groenewegen wint koninklijke sprint UAE TOUR 27 februari 2020

Wie is de beste sprinter van het moment? Dat zou Dylan Groenewegen kunnen zijn. De Nederlander won rit vier in de UAE Tour, een vlakke etappe van 173 kilometer van en naar Dubai City. Hij versloeg daar heel mooi volk: Fernando Gaviria, Pascal Ackermann, Sam Bennett en Caleb Ewan. Dat is het beste wat planeet sprinten in het wielrennen tegenwoordig te bieden heeft. Het was overwinning nummer drie voor Groenewegen dit seizoen. In de Ronde van Valencia won hij twee keer.

