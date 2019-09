Exclusief voor abonnees Groenewegen vloert Van der Poel in Tour of Britain 10 september 2019

In de Tour of Britain boekte Dylan Groenewegen zijn tweede ritzege. De snelle man van Jumbo-Visma sprintte in Newcastle overtuigend naar de zege. Mathieu van der Poel snelde naar de tweede plek, de Italiaan Davide Cimolai werd derde. Matteo Trentin eindigde als vijfde en blijft wel leider. (TLB)

