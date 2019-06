Exclusief voor abonnees Groenewegen valt, maar wint toch 21 juni 2019

Wat Viviani kan in Zwitserland, dat doet Dylan Groenewegen (25) gewoon in eigen land. De Nederlander won gisteren de eerste rit in lijn van de Ster ZLM Tour. Hij haalde het voor Emils Liepins en Caleb Ewan, en dat ondanks een crash in de laatste tien kilometer. Groenewegen kwam dankzij zijn ploeg snel terug en wist het makkelijk af te maken. De pikorde richting Tour lijkt nu al vast te liggen. Groenewegen en Viviani worden de te kloppen mannen in de sprints. "Ik was liever niet gevallen, maar meer dan enkele oppervlakkige wonden houd ik hier niet aan over", verklaarde de sprinter de scheuren in zijn shirt. "Deze zege is de bevestiging dat mijn hoogtestage werkt. Deze ZLM Tour is de perfecte plaats om onze sprinttrein verder op punt te zetten." Voor Groenewegen is het zijn negende overwinning van het seizoen. Enkel Julian Alaphilippe doet beter met tien stuks. Vandaag is het opnieuw sprinten in Nederland. Jos van Emden blijft leider. (DMM)

