Groenewegen spurt sterk in Dubai, Cavendish vreesde voor zijn leven 07 februari 2018

De spurttroeven van LottoNL-Jumbo zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. Eén week na de zege van Danny van Poppel in de openingsetappe van de Ronde van Valencia won ook Dylan Groenewegen de inleidende rit van de Ronde van Dubai. Een massale crash op acht kilometer van de finish had het treintje van de 24-jarige Amsterdammer nochtans zwaar ontregeld, maar de twee overgebleven ploegmaats Amund Grøndahl Jansen en Timo Roosen vervulden hun rol op Palm Jumeirah perfect. Wat volgde, was een spurt volgens het boekje. Groenewegen nam over in de laatste tweehonderd meter, trok op rechts één mooie rechte lijn, liet nog slechts een minuscuul gaatje tussen hem en het hekken en sloot zo Viviani professioneel in. Op links strandde Nielsen op luttele centimeters. Loic Vliegen werd tiende.

