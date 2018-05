Groenewegen oppermachtig in Noorwegen 17 mei 2018

Dylan Groenewegen (24) heeft met veel overmacht de openingsrit gewonnen in de Ronde van Noorwegen. De Nederlander van LottoNL-Jumbo was veruit de sterkste in de massaspurt. Thuisrijder Sondre Holst Enger van Israel Cycling Academy werd tweede. Onze landgenoot Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) werd vierde en eerste Belg. Groenewegen noemde zijn zesde zege van het seizoen "een opsteker". "We zijn hier om de sprinttrein verder af te stellen met het oog op de Tour", vertelde hij. "De jongens hebben een perfecte lead-out gedaan." (BA)