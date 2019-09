Exclusief voor abonnees Groenewegen: Britse hattrick 12 september 2019

Dylan Groenewegen (26, Jumbo-Visma) heeft z'n hattrick in de Ronde van Groot-Brittannië beet. Matthew Walls en Matteo Trentin volgden op enkele fietslengten. Met Jasper De Buyst (6de) en Tom Van Asbroeck (10de) eindigden er twee Belgen in de top tien. Trentin neemt dankzij de bonificatieseconden de leiderstrui over van Mathieu van der Poel, die als 14de finishte en in het algemene klassement nu op drie tellen staat van de Italiaan. Vandaag volgt een tijdrit. "Die wordt beslissend", aldus Van der Poel. "Het is echt heel lang geleden dat ik een tijdrit gereden heb, dus ik weet niet waar ik sta." (GVS)