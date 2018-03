groenewegen, boom en degenkolb geven op 09 maart 2018

Groenewegen en Boom hebben zich teruggetrokken uit Parijs-Nice. Beide renners van LottoNL-Jumbo zijn verkouden. Ook Degenkolb start vandaag niet meer. De Duitser van Trek-Segafredo heeft last van bronchitis. "Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar mijn grote doelen komen eraan en ik wil geen risico's nemen. Op deze manier weet dat ik me geen zorgen moet maken: ik zal klaar zijn voor de monumenten." (BA)

