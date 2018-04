Groenetruidrager Tour in voetsporen Sean Kelly 19 april 2018

Je ziet het niet elk jaar, dat de winnaar van de groene trui in de Ronde van Frankrijk in de top vijf van de Waalse Pijl finisht. Meer zelfs, het is in de geschiedenis van de Waalse Pijl nog maar negen keer gebeurd, van wie Sean Kelly in 1986 de laatste was. De andere 'groene truien': Stan Ockers (1956, 4de), Jean Graczyk (1961, 2de), Jan Janssen (1966, 4de en 1968, 3de), Eddy Merckx (1970, 1ste en 1972, 1ste en 1973, 2de) en Walter Godefroot (1971, 5de). Gisteren presteerde Australiër Michael Matthews dat huzarenstukje. "We misten nochtans Kelderman", vertelde de Sunwebrenner na afloop. "Maar Laurens ten Dam en Sam Oomen hebben me perfect voorin gehouden in de finale." Matthews is dan ook zeer te spreken over zijn huidig vormpeil. "Ik paste voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix om mij via de Ronde van het Baskenland voor te bereiden op de Ardennenklassiekers. Dat lijkt aardig te lukken, want de conditie gaat in stijgende lijn." Zondag mag 'Bling' ongetwijfeld tot het kransje kanshebbers op winst in Luik-Bastenaken-Luik gerekend worden. (DNR)

