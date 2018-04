Groenen willen Zuckerberg ondervragen in de Kamer 14 april 2018

De Kamerleden van Groen en Ecolo willen Facebook-topman Mark Zuckerberg ondervragen in het parlement. Ze eisen tekst en uitleg over de gegevens van 61.000 Belgen die werden misbruikt. Eerder deze week werd de miljardair al ondervraagd in de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. "Die Belgische getroffenen hebben recht op transparantie en bescherming van hun privacy. Zuckerberg, of zijn afgevaardigde, moet zich dus ook in ons land komen verantwoorden", zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. De kans dat Zuckerberg naar ons land komt, is heel klein. Naar het Europees Parlement wil hij alleszins een afgevaardigde sturen.

