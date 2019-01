Groenen willen klimaatregering 21 januari 2019

00u00 0

Voor de groenen - Groen en Ecolo hielden zaterdag voor het eerst gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie - is het duidelijk: klimaat wordt voor hen dé reden om na de parlementsverkiezingen van 26 mei in een regering te stappen. "2019 wordt het jaar waarin de groenen de handen in elkaar slaan om een klimaatregering te vormen. 2019 wordt het jaar waarin een klimaatregering een bindende klimaatwet stemt. Dat is ons plan A, want er is geen planeet B", vatte Groen-voorzitster Almaci het samen. Met welke andere partijen zo'n klimaatregering dan zou worden gevormd? "We zoeken naar samenwerking met iedereen die een klimaatwet wil realiseren. Want we hebben nu vier ministers van klimaat en toch halen we geen enkele doelstelling."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Almaci

Ecolo