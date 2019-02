Groenen grootste politieke familie in België, met dank aan een gunstig klimaat DE GROTE PEILING | Groen piekt: tweede partij in Vlaanderen, grootste politieke familie Isolde Van Den Eynde

16 februari 2019

05u00 0 De Krant Zijn het vandaag verkiezingen, dan halen de groenen in Vlaanderen, Brussel én Wallonië hun hoogste score ooit. Nog straffer is dat de groenen de grootste politieke familie vormen: ze steken N-VA, de blauwe, rode en oranje familie voorbij. Maar een echte klimaatcoalitie? Daar zitten weinig Vlamingen op te wachten.

Het klimaatthema zet de Wetstraat al enkele weken op scherp, met dank aan de jonge klimaatspijbelaars. Groen heeft dus wind mee om hoge toppen te scheren. Met 15,6% wordt Groen de tweede partij van Vlaanderen. In onze hoofdstad wordt Ecolo met 19,9% zelfs de eerste partij, in Wallonië met 16,8% de derde. Dat blijkt uit 'De Grote Peiling' van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. Groen scoorde nooit hoger in onze peiling, maar misschien had de partij stilletjes - net wegens het goede klimaat - op een nog straffer resultaat gehoopt. De partij heeft meer potentieel: één op de drie Vlamingen overweegt een stem op Groen.

Magische 30%

Voor de Vlaamse partijen van de Zweedse coalitie (CD&V, Open Vld en N-VA) waren het turbulente maanden. Maar ondanks de val van de regering, de fraudezaak rond de humanitaire visa en het ontslag van Joke Schauvliege (CD&V), zijn de verschuivingen voor het trio onverwachts miniem. N-VA blijft met 27,4% de grootste partij en steekt nog steeds met kop en schouders boven de anderen uit. Misschien had N-VA weer op de magische 30% gehoopt na de val van de regering, maar heeft de affaire-Kucam die droom weggeveegd. Duidelijker is dat het ontslag van Schauvliege niet blijft kleven aan CD&V: de partij blijft met 15% vrij stabiel, net als Open Vld met 12,7%. Tegenover de verkiezingen van 2014 boeten de partijen wel in. Sp.a blijft met 11% boven de gevreesde 10%-drempel. Maar ondanks de vele inspanningen slagen de socialisten er niet in om uit het dal te klimmen. N-VA blijft stabiel, Vlaams Belang dus ook. Met 11,1% behaalt het VB nog steeds dubbel zoveel als bij de stembusslag van 2014. PVDA blijft onder de kiesdrempel.

Dankzij de goede scores schopt de as Ecolo-Groen het tot de grootste politieke familie in het federale parlement. Het verschil met de traditionele politieke families is wel miniem: de socialisten halen 27 zetels, de liberalen 26. De Vlaams-nationalisten rijven in hun eentje 28 zetels binnen. Het is geen geschreven wet dat bij een regeringsvorming de grootste familie aan zet komt - vaak is het ook aan de grootste partij. In 2014 kreeg N-VA de stok in handen als grootste partij zonder familie, in 2007 CD&V als grootste partij (in kartel met N-VA), terwijl de liberale as groter was.

Gele én groene hesjes

Groen mag dan wel pieken, de buit is nog niet binnen. Want de Vlaming vraagt een ambitieus klimaatbeleid, maar wil daar niet voor in de buidel tasten. En op die nagel zullen de andere partijen - ook de grootste concurrent op links, sp.a - blijven kloppen. Voorzitter John Crombez wil niet dat klimaatmaatregelen aan onze koopkracht raken. Het klimaat lijkt ook niet doorslaggevend voor onze stem. Slechts twee op de tien Vlamingen lopen warm voor een echte klimaatregering. Even weinig Vlamingen verlangen een communautaire regering. Een meerderheid van de Vlamingen (60%) hoopt op een regering die de sociaal-economische belangen op het voorplan zet. Groen moet die besognes in de gaten houden én helder aantonen wie opdraait voor de klimaatkost. Dat beseft de partij ook. Voorzitter Meyrem Almaci benadrukte al meerdere keren dat de ecologische transitie sociaal moet zijn of niet zal zijn. "Wij zijn overtuigd dat een ambitieus klimaatbeleid leidt tot economische welvaart. Het spreekt elkaar niét tegen, zoals sommigen (sp.a, red.) beweren. Groen wil absoluut ook dat de energiefactuur daalt, dat de loonnorm wordt aangepast en het uurloon wordt opgetrokken. Voor ons zijn de verkiezingen maar geslaagd als we de zorgen van de groene en de gele hesjes kunnen verbinden."