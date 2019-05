Groene sprong voorwaarts blijft uit: “Klimaatmarsen niet kunnen verzilveren” Dietert Bernaers

27 mei 2019

05u00 0 De Krant Vreemd feestje gisteravond in La Madeleine in centrum Brussel, waar de militanten van Ecolo en Groen samenkwamen. De Franstalige groenen konden bij elke binnenkomende uitslag luid juichen, de Vlaamse groenen hadden veel minder reden tot feesten. De verwachte groene golf bleef uit in Vlaanderen. "We hadden op meer gehoopt."

Een showtrap afgezoomd met groene leds: concertzaal La Madeleine had gisteren alles om met de nodige grandeur de verwachte winnaars van de verkiezingen te ontvangen. Maar hoe eendrachtig Ecolo en Groen ook hun resultaten wilden bekijken, de binnendruppelende uitslagen toonden net aan dat er een groot verschil is tussen beide landsgedeelten. In Brussel en Wallonië is er wel degelijk sprake van een groene golf, in Vlaanderen werd winst geboekt, maar veel minder dan verwacht en gehoopt. Daardoor werd het een bizar feestje in La Madeleine: de militanten van Ecolo vierden hun eclatante overwinning, de mensen van Groen spoelden een kleine teleurstelling weg. "We zullen het maar een overwinningsnederlaag noemen", klonk het bij enkele militanten. "We moeten daar eerlijk in zijn: we hadden tot voor enkele weken de wind in de zeilen, maar we hebben de klimaatmarsen niet ten volle kunnen verzilveren."

Vier op een rij

Meyrem Almaci, voorzitster van de Vlaamse groenen, beaamde maar counterde ook meteen. "Dat velen van ons op meer hadden gerekend, bewijst de ambitie en inzet van onze militanten", zei ze. "Maar ik vind dat ze heel fier mogen zijn. Dit is de vierde verkiezingsoverwinning op rij voor Groen. We zouden wel eens de grootste federale fractie in De Kamer kunnen worden: we zijn echt wel tevreden, hoor."

Opvallend: Groen heeft het vooral in de steden heel goed gedaan. "In Brussel zijn we de grootste, in Leuven en Gent ziet het er ook niet slecht uit. Overal waar we sinds de gemeenteraadsverkiezingen mee besturen, doen we het uitstekend: waar we onze ideeën in de praktijk brengen, plukken we de vruchten. Het was voor Groen een zonnige dag met brede opklaringen."

Maar ook één met donkere wolken, liet Almaci meteen verstaan. "De teleurstelling en de frustratie bij de bevolking heeft geleid tot een overwinning van het Vlaams Belang. Het makkelijkste zou nu zijn om die kiezers te negeren, maar dat is een fout die wij alvast niet gaan maken. We moeten de onzekerheden en angsten bezweren door antwoorden te bieden. Ik was 15 toen ik als kind van migranten de eerste Zwarte Zondag meemaakte. Geloof me, dat hakte erin. Op die dag heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik me de rest van mijn leven zou inzetten om bruggen te bouwen. Nu ik als voorzitter van Groen de tweede Zwarte Zondag meemaak, ga ik mijn inspanningen op dat vlak alleen maar opdrijven."

Te vroeg op agenda?

Terwijl kopstukken als Petra De Sutter en Björn Rzoska met witte wijn en pils op de overwinning klonken, liet ook Kristof Calvo verstaan dat de kers op de taart ontbrak. "Maar het was ook één tegen allen", zei hij. "De andere partijen hebben ons geviseerd. Vandaag is gebleken dat dit niet de beste optie was. Ik roep dan ook iedereen op om in de toekomst op een andere manier aan politiek te gaan doen."

Of de betogingen het klimaat misschien te vroeg op de agenda hadden gezet? "Het klimaat kan nooit te vroeg op de agenda staan. Ook nu, na de verkiezingen, zullen wij het op de agenda houden. Meebesturen? We zullen zien, de puzzel is niet evident, maar wij willen altijd aan de kant van de oplossing staan."