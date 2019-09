Exclusief voor abonnees Groene long (met speelpoel) op komst 25 september 2019

00u00 0

De heraanleg van stadsgroen Ghellinck in Bissegem is gestart. Dit moet de deelgemeente van Kortrijk een nieuwe groene long geven. Arbowar voert de werken uit. Ze duren tot eind 2019 en kosten 412.000 euro. "Het wordt een groen en biodivers gebied, midden in een sterk verstedelijkte zone", zegt schepen van Milieu en Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a).

